



Принц Гарри отклонил предложение отца

Король Карл III предлагал своему сыну, принцу Гарри, который в мае посетил "Игры непокоренных", остановиться в апартаментах Букингемского дворца.



По данным издания Hello, герцог Сассекский отклонил предложение отца.



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Вместо этого Гарри решил остановиться в лондонском отеле. Встретиться отец и сын не смогли, хотя монарх очень этого хотел.



Король сослался на загруженный график. В то же время, источники во дворце утверждают, что в этом сыграла не последнюю роль королева-консорт Камилла. По их словам, она не хочет, чтобы сын, разочаровавший королевскую семью, беспокоил отца, пока тот лечится от рака.