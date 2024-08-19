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Принц Гарри отклонил предложение отца
19.08.2024 09:32 Алина Груднева

Принц Гарри отклонил предложение отца

Король Карл III предлагал своему сыну, принцу Гарри, который в мае посетил "Игры непокоренных", остановиться в апартаментах Букингемского дворца.

По данным издания Hello, герцог Сассекский отклонил предложение отца.

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Вместо этого Гарри решил остановиться в лондонском отеле. Встретиться отец и сын не смогли, хотя монарх очень этого хотел.

Король сослался на загруженный график. В то же время, источники во дворце утверждают, что в этом сыграла не последнюю роль королева-консорт Камилла. По их словам, она не хочет, чтобы сын, разочаровавший королевскую семью, беспокоил отца, пока тот лечится от рака.

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