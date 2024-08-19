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В РФ прогремел взрыв на нефтехимическом заводе
19.08.2024 11:50 Алина Груднева

В РФ прогремел взрыв на нефтехимическом заводе

В понедельник, 19 августа, на нефтехимическом заводе в Башкирии прогремел мощный взрыв.

ЧП произошло на российском предприятии в городе Стерлитамак. 

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По официальной версии, взрыв прогремел после того, как рабочие начали продувать трубопровод. После этого вспыхнул пожар.

Как минимум три человека получили ранения. Среди пострадавших оказались двое "газовщиков" и один очевидец. Их госпитализировали.

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