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В Манчестере на людей напали с ножом: есть жертва и раненые
19.08.2024 14:07 Алина Груднева

В Манчестере на людей напали с ножом: есть жертва и раненые

Вечером, 18 августа, в Манчестере 22-летний мужчина напал на людей с ножом.

В результате атаки погибла 43-летняя женщина.

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Еще два человека, 17-летняя девушка и 64-летний мужчина, получили ранения. Они находятся в тяжелом состоянии. Пострадавших госпитализировали. По версии следствия, нападавший был знаком со своими жертвами.

"Мы понимаем, что местное сообщество шокированы и обеспокоены, узнав сегодня утром об этой трагедии. Наши мысли остаются с теми, кто пострадал, и с их близкими в это трудное время", - сказал начальник полиции.

Подозреваемый был арестован. Его мотивы устанавливаются.

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