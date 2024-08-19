



Оценка в США: Иран может объявить себя ядерной державой до конца года

Иран до конца года может объявить о том, что заполучил ядерное оружие.



По данным CBS News, такое заявление сделал глава комитета по разведке Палаты представителей США Майк Тернер.



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Он возложил вину за происходящее на нынешнюю администрацию президента США Джо Байдена.



"То, что мы видим сейчас при этой администрации, это то, что Иран может объявить себя ядерной державой к концу этого года. Появились сообщения о том, что такая возможность существует", - подчеркнул он.



По мнению Тернера, это может стать причиной серьезной эскалации, которой США пытались многие годы избежать.