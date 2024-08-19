



Британия позволила Украине использовать Challenger 2 в Курской области, - СМИ

Великобритания разрешила Украине использовать танки Challenger 2 в Курской области.



По данным газеты The Sunday Times, намерение британского премьера Кира Стармера и министр обороны Джона Хили быть более открытыми в этом вопросе не означает изменения политики в отношении применения техники в глубине территории РФ, а представляет собой смену тона в выражении поддержки Украине.



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"Мы не будем уклоняться от идеи использования британского оружия в России в рамках обороны Украины. Мы не хотим никакой неопределенности или нервозности по поводу поддержки в этот критический момент, и полусерьезный или неопределенный ответ мог бы показать это", - сказал источник в британском правительстве.



По его словам, Соединенное Королевство должно гордиться тем, что его оружие помогает Украине защищаться.