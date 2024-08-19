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Может ли Украина ввести войска в Приднестровье: в Молдове ответили
19.08.2024 12:20 Алина Груднева

Может ли Украина ввести войска в Приднестровье: в Молдове ответили

Украина по собственной инициативе не может ввести свои войска в Приднестровье, чтобы изгнать оттуда российских военных.

Такое заявление в эфире "Киев24" сделал бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалару .

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"Многие спрашивают меня, может ли Украина без разрешения Молдовы это сделать. Украина хочет вступить в ЕС и соблюдает все международные соглашения. Было бы желательно, на мой взгляд, если бы Молдова вместе с Украиной решили вопрос присутствия российских войск в Приднестровье", - сказал он.

По словам Шалару, Молдова считает жителей Приднестровья гражданами республики, потому не может начинать какие-либо военные действия против собственных граждан.

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