



Может ли Украина ввести войска в Приднестровье: в Молдове ответили

Украина по собственной инициативе не может ввести свои войска в Приднестровье, чтобы изгнать оттуда российских военных.



Такое заявление в эфире "Киев24" сделал бывший министр обороны Молдовы Анатолий Шалару .



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"Многие спрашивают меня, может ли Украина без разрешения Молдовы это сделать. Украина хочет вступить в ЕС и соблюдает все международные соглашения. Было бы желательно, на мой взгляд, если бы Молдова вместе с Украиной решили вопрос присутствия российских войск в Приднестровье", - сказал он.



По словам Шалару, Молдова считает жителей Приднестровья гражданами республики, потому не может начинать какие-либо военные действия против собственных граждан.