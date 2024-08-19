Lufthansa вновь продлила отмену рейсов на Ближний Восток
Немецкая авиакомпания Lufthansa Group вновь продлила отмену рейсов на Ближний Восток.
Соответствующее решение принято из-за опасений эскалации.
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В частности, отменены до 26 августа включительно рейсы в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут, Амман и Эрбиль.
Группа, в которую входят такие перевозчики, как Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, будет избегать воздушного пространства Ирана и Ирака.