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Lufthansa вновь продлила отмену рейсов на Ближний Восток
19.08.2024 14:00 Алина Груднева

Lufthansa вновь продлила отмену рейсов на Ближний Восток

Немецкая авиакомпания Lufthansa Group вновь продлила отмену рейсов на Ближний Восток.

Соответствующее решение принято из-за опасений эскалации.

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В частности, отменены до 26 августа включительно рейсы в Тель-Авив, Тегеран, Бейрут, Амман и Эрбиль. 

Группа, в которую входят такие перевозчики, как Swiss International Air Lines, Austrian Airlines и Eurowings, будет избегать воздушного пространства Ирана и Ирака.

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