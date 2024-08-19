



Россия направляет "космические войска" для защиты Курска

По данным независимого российского издания, Россия направила полк своих Воздушно-космических сил для защиты Курской области из-за нехватки личного состава на фоне продолжающейся операции Украины.



Так называемые "космические войска" президента Владимира Путина получили задание оттеснить украинские силы после того, как 6 августа Киев начал трансграничный рейд в Курске, застигнув Москву врасплох, сообщили портал Important Stories.



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Ссылаясь на источник, знакомый с ситуацией, издание Important Stories заявляет, что временный мотострелковый полк Воздушно-космических сил России переброшен в Курск, граничащий с Сумской областью Украины. Подразделение, созданное в период с мая по июнь, состоит из персонала охранных и логистических компаний, инженеров, механиков, некоторых офицеров и военнослужащих российских ВКС. Также есть персонал со спецскладов Воздушно-космических сил и радиолокационных станций в Воронежской области России, которые ранее отвечали за укомплектование российского ядерного сдерживания.



Институт изучения войны, заявил в своем последнем анализе войны, что операция Украины в Курской области также вынуждает Россию передислоцировать свои войска с линии фронта в Украине. ISW добавил , что "вероятные последующие фазы боевых действий в России потребуют большего количества российских сил и средств в этом районе".

