



Намек Камалы Харрис: Трамп - трус

Вице-президент США Камала Харрис во время предвыборного мероприятия в штате Пенсильвания намекнула на то, что ее соперник на предстоящих выборах является "трусом".



Об этом сообщает информационное агентство Reuters.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Тот, кто занимается уничтожением других людей, - трус", - сказала она, не называя прямо имя.



Ее комментарий прозвучал на фоне постоянных нападок со стороны Трампа, который ранее смеялся над умственными способностями Харрис, называл ее "некомпетентной" и даже говорил, что у нее "смех сумасшедшего человека".



Напомним, что Харрис отправилась на съезд Демократической партии в Чикаго, штат Иллинойс. Перед этим она поехала в однодневную автобусную экскурсию по штату Пенсильвания, чтобы привлечь избирателей.

