Жители роскошного небоскреба Trump Palace страдают из-за супермаркетов

Совет директоров Trump Palace подал в суд на “безрассудное” строительство супермаркетов Whole Foods и Five Below в Нью-Йорке, которое предположительно привело к утечкам газа и потере водоснабжения.



Продолжающееся строительство нового дисконтного магазина Whole Foods и Five Below ставит под угрозу арендаторов Trump Palace в Верхнем Ист-Сайде, заявил совет управляющих кондоминиумом в своем иске.



Об этом пишет издание New York Post.



Согласно заявлению Верховного суда Манхэттена, работы по сносу привели к затоплению подвала, электрощитовой и гаража роскошного здания, а бурение привело к утечке газа, из-за чего более 400 жильцов остались без возможности пользоваться кухонными плитами и сушилок для одежды.



В довершение всего, на прошлой неделе строители повредили “не подлежащий замене” гранитный фасад башни, незаконно просверлив в нем вывески, говорится в судебном разбирательстве.



Когда управляющий зданием попытался поговорить с бригадиром по поводу вывесок, тот сказал ему “убираться к черту”, ​​говорится в юридических документах совета здания.



Совет утверждает, что работы были выполнены с “безрассудным пренебрежением” к жильцам и нанесли “существенный и продолжающийся ущерб” роскошному высотному зданию.



Это сложная работа, включающая в себя отбойные молотки и бурение, которую необходимо прекратить на время расследования и усилий по восстановлению подачи газа.



В иске также требуются не менее 500 000 долларов США от Whole Foods, Five Below и Regency Centers, владельца коммерческого помещения под кондоминиумом.



Открытие магазинов было запланировано на сентябрь.



55-этажная башня на Восточной 69-й улице позиционируется как самое высокое здание в районе и предлагает пентхаусы, занимающие целый этаж, по цене до 6,9 млн долларов, а также отдельное крыло апартаментов в стиле таунхауса на Восточной 68-й улице.



Здание было спроектировано Фрэнком Уильямсом и построено в 1990 году.