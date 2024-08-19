



"Хеллбой: Горбун": вышел официальный трейлер

Кинокомпания Millennium Media представила официальный трейлер фильма "Хеллбой: Горбун".



Экшн-хоррор о супергерое-полудемоне появится на экранах уже в сентябре.



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Фильм снял Брайан Тейлор, известный по таким работам, как "Адреналин", "Адреналин-2: Высокое напряжение", "Призрачный всадник: Дух мести".



В главной роли выступил Джек Кэси. События фильма будут разворачиваться в 1950-х годах.



Главный герой, сорвавший вместе с напарником мистический ритуал, в результате автокатастрофы оказывается в заброшенной деревне. Там они сталкиваются с Горбуном, который подчиняет души местных жителей.