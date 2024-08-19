Новости » Кино
"Хеллбой: Горбун": вышел официальный трейлер
19.08.2024 00:25 Алина Груднева

"Хеллбой: Горбун": вышел официальный трейлер

Кинокомпания Millennium Media представила официальный трейлер фильма "Хеллбой: Горбун".

Экшн-хоррор о супергерое-полудемоне появится на экранах уже в сентябре.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Фильм снял Брайан Тейлор, известный по таким работам, как "Адреналин", "Адреналин-2: Высокое напряжение", "Призрачный всадник: Дух мести".

В главной роли выступил Джек Кэси. События фильма будут разворачиваться в 1950-х годах.

Главный герой, сорвавший вместе с напарником мистический ритуал, в результате автокатастрофы оказывается в заброшенной деревне. Там они сталкиваются с Горбуном, который подчиняет души местных жителей.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы