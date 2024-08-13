



"Дедпул и Росомаха" - один из самых кассовых фильмов 2024 года

Фильм от Marvel "Дедпул и Росомаха" стал одним из самых кассовых в 2024 году.



По данным Variety, с 25 июля после выхода в прокат сборы превысили 1,029 миллиарда долларов.



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До 11 августа фильм с актерами Райаном Рейнольдсом и Хью Джекманом собрал $494,3 миллиона в домашнем прокате в США. Кинолента стала самой кассовой с рейтингом R в истории американского проката.



По мнению экспертов, "Дедпул и Росомаха" скоро может обойти "Джокера" 2019 года с Хоакином Фениксом, сбор на который составили $1,07 миллиарда.