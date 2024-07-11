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Скончался звезда сериала "Альф"
11.07.2024 08:37 Алина Груднева

Скончался звезда сериала "Альф"

На 47-м году жизни скончался звезда популярного ситкома 80-х годов "Альф", американский актер Бенджи Грегори.

По словам его сестры, тело вместе с его служебной собакой нашли в машине.

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По предварительной версии, Грегори скончался от теплового удара. Его нашли на парковке в штате Аризона. Официальная причина смерти еще не объявлена.

Грегори сыграл Брайана Таннера в сериале "Альф". Это была самая известная его работа.

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