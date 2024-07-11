



Скончался звезда сериала "Альф"

На 47-м году жизни скончался звезда популярного ситкома 80-х годов "Альф", американский актер Бенджи Грегори.



По словам его сестры, тело вместе с его служебной собакой нашли в машине.



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По предварительной версии, Грегори скончался от теплового удара. Его нашли на парковке в штате Аризона. Официальная причина смерти еще не объявлена.



Грегори сыграл Брайана Таннера в сериале "Альф". Это была самая известная его работа.