Новости » Life Style
Барби теперь сделали незрячей
24.07.2024 01:26 Алина Груднева

Барби теперь сделали незрячей

Компания Mattel выпускает все больше нестандартных кукол Барби, чтобы сделать игрушечный мир более реалистичным.

По данным ВВС, в этот раз выпущена незрячая кукла.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Барби с особыми потребностями была разработана в сотрудничестве с Американским фондом для слепых (AFB) и Королевским национальным институтом слепых (RNIB).
 
В комплекте к кукле идет трость и черные очки. Одежда будет тоже особенной - текстурированной, а надписи на коробке будут на шрифте Брайля.


 
"Я стеснялась своей трости, но зная, что у Барби есть трость, я бы совсем по-другому относилась к своей и чувствовала бы себя менее одинокой на пути к принятию своей слепоты", - отметила телеведущая и активистка по вопросам инвалидности Люси Эдвардс.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы