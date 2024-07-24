



Барби теперь сделали незрячей

Компания Mattel выпускает все больше нестандартных кукол Барби, чтобы сделать игрушечный мир более реалистичным.



По данным ВВС, в этот раз выпущена незрячая кукла.



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Барби с особыми потребностями была разработана в сотрудничестве с Американским фондом для слепых (AFB) и Королевским национальным институтом слепых (RNIB).



В комплекте к кукле идет трость и черные очки. Одежда будет тоже особенной - текстурированной, а надписи на коробке будут на шрифте Брайля.







"Я стеснялась своей трости, но зная, что у Барби есть трость, я бы совсем по-другому относилась к своей и чувствовала бы себя менее одинокой на пути к принятию своей слепоты", - отметила телеведущая и активистка по вопросам инвалидности Люси Эдвардс.