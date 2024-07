Уникальный коттедж для любителей гольфа в Шотландии продается за $1,93 млн

С подоконника дома Blackrock House открывается прекрасный вид: волны мягко омывают берега Ферт-оф-Клайд, остров Арран возвышается далеко за горизонтом, а в двух шагах от него Тайгер Вудс отбивает мяч в пар.



В Royal Troon в Южном Айршире (Шотландия) проходит Открытый чемпионат, и в самом его сердце находится недвижимость, которая позволила своим владельцам полюбоваться на величайших игроков мира, не выходя за порог своего дома.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Для фанатов гольфа все это уже может стать вашим - при условии, что у вас есть свободные $1,93 млн, с которыми вы можете расстаться.



По словам агента по недвижимости Strutt and Parker. Потенциальные покупатели получат "возможность раз в поколение" стать владельцем "одного из лучших домов в гольфе".



"Продажа Blackrock House - один из тех редких случаев, когда можно с уверенностью сказать, что ничего подобного в мире больше нет", - сообщила агент Strutt and Parker Аннабель Блэкетт по электронной почте CNN.



Дом с четырьмя спальнями, расположенный по соседству с домом № 16 по Кросби-роуд, был построен еще до основания знаменитого клуба "Линкс", основанного в 1878 году.



Клиенты, продающие Black Rock, - дети Дэвида и Изабель Келли, которые владели домом в течение 30 лет до своей смерти, сообщил CNN представитель компании Strutt and Parker.



Вместе со своими сыновьями Эндрю и Джоном супруги наблюдали за тремя Открытыми чемпионатами из своего сада.

"Мы все равно собирались его продать, поэтому решили выставить его во время Open, ведь это, как вы понимаете, самое подходящее время для этого".