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Продюсер Фадеев будет судиться с певицей Глюк'oZa
21.07.2024 16:11 Алина Груднева

Продюсер Фадеев будет судиться с певицей Глюк'oZa

Известный российский продюсер Максим Фадеев решил подать иск в суд на певицу Глюк'oZa (Наталью Ионову).

По данным российских СМИ, таким образом он отреагировал на слухи о том, что на концерте в Красноярске знаменитость напилась и неадекватно себя вела.

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"Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк'oZa, которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой, собственно, поэтому ее время вышло в коллективе и поэтому ее попросили уйти", - сказал он.

Фадеев намерен лишить Ионову возможности пользоваться сценическим псевдонимом и петь песни, написанные им.

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