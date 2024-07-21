



Продюсер Фадеев будет судиться с певицей Глюк'oZa

Известный российский продюсер Максим Фадеев решил подать иск в суд на певицу Глюк'oZa (Наталью Ионову).



По данным российских СМИ, таким образом он отреагировал на слухи о том, что на концерте в Красноярске знаменитость напилась и неадекватно себя вела.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Мы официально заявили о том, что она больше не является частью группы Глюк'oZa, которая была создана мной. Она была всего лишь приглашенной актрисой, собственно, поэтому ее время вышло в коллективе и поэтому ее попросили уйти", - сказал он.



Фадеев намерен лишить Ионову возможности пользоваться сценическим псевдонимом и петь песни, написанные им.