Последствия удара по Йемену показали со спутника

Компания ImageSat International представила спутниковые снимки, на которых можно рассмотреть последствия вчерашнего удара по Йемену, который был нанесен Армией обороны Израиля.



На кадрах зафиксированы повреждения в порту Ходейда после успешной атаки.



Напомним, что по сообщениям хуситов, ЦАХАЛ уничтожил шестерых боевиков, еще трое считаются пропавшими без вести, а десятки получили ранения.

Satellite images published by Israeli intelligence and imagery firm ImageSat International show damage to Hodeida Port in Yemen following the IDF strike yesterday. pic.twitter.com/gpuLho7X78