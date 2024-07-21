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Бербок ответила, что думает о размещении "Томагавк" в Германии
21.07.2024 18:47 Алина Груднева

Бербок ответила, что думает о размещении "Томагавк" в Германии

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок согласна с идеей размещения американских ракет большой дальности "Томагавк" в ее стране.

В интервью WAZ она отметила, что Владимир Путин постоянно угрожает Европе, расширяя свой арсенал, потому необходимо найти и использовать дополнительные средства для противодействия России.

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"Мы должны защитить себя и наших балтийских партнеров от этого, в том числе за счет усиления сдерживания и дополнительных средств противодействия", - отметила она.

Бербок добавила, что было бы форменной безответственностью и наивностью не делать этого.

"Путин хочет напугать нас, подвергнуть нас давлению и разделить наши общества", - подчеркнула она.

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