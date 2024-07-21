



Главарь хуситов: израильтяне должны быть напуганы

Главарь хуситов Сайед Абдул-Малик аль-Хути объявил, будто поддерживаемая Ираном группировка в настоящее время имеет гораздо больше возможностей для нанесения ударов по Израилю, чем когда-либо.



Его слова цитирует полуофициальное иранское новостное агентство Mehr.



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"Атака йеменских беспилотников на Тель-Авив стала серьезным психологическим ударом по Израилю. Узурпаторы должны быть напуганы и обеспокоены больше, чем когда-либо. Сионисты также должны знать, что их глупые лидеры подтолкнули их к опасности", - сказал он.



Аль-Хути заверил, что его группировка продолжит атаковать Израиль в знак солидарности с Газой. Также он прокомментировал вчерашний удар ЦАХАЛа по порту в Ходейде.



"Нападение на Йемен не принесет пользы врагу", — добавил он.