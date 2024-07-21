



Байден официально вышел из гонки

В воскресенье, 21 июля, президент США Джо Байден официально объявил о своем решении выйти из предвыборной гонки.



Американский лидер заверил, что останется на посту президента до конца своего срока.



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Он заявил, что при его правлении американцы защитили и сохранили демократию, обновили и укрепили альянсы по всему миру.



"Для меня было величайшей честью в моей жизни служить вам как президент. И хотя я намеревался баллотироваться на переизбрание, я считаю, что в интересах моей партии и страны для меня лучше отойти в сторону и сосредоточиться исключительно на исполнении своих обязанностей как президента на остаток моего срока", - сообщил Байден.



Байден пообещал позже на этой неделе выступить перед нацией и подробнее рассказать о своем решении.



"Сегодня я верю в то, во что всегда верил: нет ничего, что Америка не могла бы сделать, когда мы действуем вместе. Нам просто нужно помнить, что мы - Соединенные Штаты Америки.

Джо Байден", - подытожил он.





Теперь Демократическая партия должна выбрать другого кандидата для участия в выборах.





