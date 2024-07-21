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Удар по Йемену: возросло число погибших
21.07.2024 22:04 Алина Груднева

Удар по Йемену: возросло число погибших

В йеменском городе Ходейда возросло число погибших боевиков в результате израильского удара, нанесенного 20 июля.

Об этом говорится в репортаже Sky News на арабском языке.

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Уточняется, что к настоящему моменту известно уже о 14 убитых. Еще шесть человек считаются пропавшими без вести.

Ранения получили более 90 человек. Согласно сообщениям, большинство погибших - работники порта, подконтрольного хуситам.

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