



Китай: Фудблогерша умерла в прямом эфире от переедания

В Китае молодая девушка умерла прямо во время своего шоу на глазах зрителей.



Желудок 24-летней девушки был переполнен непереваренной пищей, не справился с перегрузкой.



Пан Сяотин, как оказалось, так издевалась над своим телом по 10 часов ежедневно. Каждый раз ей удавалось съесть по 10 кг еды.



Известно, что ранее китаянка уже попадала в больницу с желудочным кровотечением, а родители не раз просили ее прекратить зарабатывать деньги на таком контенте.





