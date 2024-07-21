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Китай: Фудблогерша умерла в прямом эфире от переедания
21.07.2024 22:30 MIGnews.com

Китай: Фудблогерша умерла в прямом эфире от переедания

В Китае молодая девушка умерла прямо во время своего шоу на глазах зрителей.

Желудок 24-летней девушки был переполнен непереваренной пищей, не справился с перегрузкой. 

Пан Сяотин, как оказалось, так издевалась над своим телом по 10 часов ежедневно. Каждый раз ей удавалось съесть по 10 кг еды. 

Известно, что ранее китаянка уже попадала в больницу с желудочным кровотечением, а родители не раз просили ее прекратить зарабатывать деньги на таком контенте.


 

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