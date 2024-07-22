



Байдену всюду мерещатся враги

Обама и Пелоси - однопартийцы, но уже не друзья Джозефа Байдена. Более того, издание The New York Times пишет, что Байден считает Обаму “главным кукловодом” в кампании против себя.



В свою очередь Барак Обама лично наблюдал, “как сильно постарел и выглядел растерянным Байден” на сборе средств в Лос-Анджелесе перед своим фиаско на теледебатах. Обама был “шокирован и потрясен”, пишет NYT.



Согласно сообщению, Байден считает «подстрекателем» и Нэнси Пелоси.



Команда Байдена постепенно осознает, что ему не удастся спасти свою кандидатуру, и речь идет о том, как можно организовать возможную отставку, чтобы сохранить лицо.



По слухам, Байден потребовал, чтобы ничего не произошло до того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу посетит Вашингтон в среду. Якобы это связано с не лучшими отношениями политиков: Байден не хотел бы, чтобы Нетаниягу получил удовольствие от того, что президенту США придется сдаться перед визитом израильского премьера.

