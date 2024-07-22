



В Китае компании заставляли женщин проходить тест на беременность

В случае трудоустройства в перенаселенном Китае подходы к при приеме на работу женщин зашкаливают относительно вмешательства в личную жизнь.



Расследование началось после жалоб от онлайн-группы общественных исков. Прокуроры выяснили, что работодатели 16 компаний в городе Наньтун заставляли соискательниц проходить тесты без письменного уведомления. В одном случае даже отказались нанять женщину в положении.



В Китае запрещена дискриминация беременных при приеме на работу. Штрафы за такие нарушения могут достигать $6,9 тысяч.



