Новости » Политика
В Китае компании заставляли женщин проходить тест на беременность
22.07.2024 01:30 MIGnews.com

В Китае компании заставляли женщин проходить тест на беременность

В случае трудоустройства в перенаселенном Китае подходы к при приеме на работу женщин зашкаливают относительно вмешательства в личную жизнь.

Расследование началось после жалоб от онлайн-группы общественных исков. Прокуроры выяснили, что работодатели 16 компаний в городе Наньтун заставляли соискательниц проходить тесты без письменного уведомления. В одном случае даже отказались нанять женщину в положении.

В Китае запрещена дискриминация беременных при приеме на работу. Штрафы за такие нарушения могут достигать $6,9 тысяч.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы