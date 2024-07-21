



Реакция РФ на решение Байдена: до выборов еще долго

Появилась первая реакция России на решение президента США Джо Байдена покинуть предвыборную гонку.



В Кремле его в качестве кандидата от демократов считают "более предпочтительным" для РФ.



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"Для нас предпочтительней предсказуемый кандидат Байден. До выборов еще 4 месяца, и это длинный срок, за который многое может поменяться. Нужно набраться внимания и следить, что будет дальше", - сказал в беседе SHOT представитель Кремля.



Отреагировала также спикер российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.



"Байден заявил, что выходит из президентской гонки. Но не добавил, куда именно", - сказала она.



По мнению Захаровой, в США теперь должны заняться расследованием того, почему СМИ и политические круги "скрывали истинное положение дел о его ментальном состоянии".