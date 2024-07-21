



Спикер Палаты представителей: Байден должен уйти в отставку

Спикер Палаты представителей Майк Джонсон прокомментировал решение президента США Джо Байдена выйти из предвыборной гонки, но досидеть до конца своего срока.



Он повторил слова, которые говорил ранее по поводу недееспособности американского лидера.



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"Если Джо Байден не годится для участия в президентских выборах, он не годится и для должности президента. Он должен немедленно уйти в отставку. 5 ноября наступит нескоро", - призвал он.