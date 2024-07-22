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У должницы Ивлеевой стало на одну проблему больше
22.07.2024 03:34 Алина Груднева

У должницы Ивлеевой стало на одну проблему больше

Одиозной блогерше Насте Ивлеевой за неуплату налогов теперь запретили еще и выезд из России.

Об этом сообщает SHOT.

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Уточняется, что Ивлееву развернут на границе, если она все же попытается покинуть страну. Недавно у нее отобрали дорогой Lamborghini Urus, который она купила недавно.

У блогерши накопилось 20,9 миллионов рублей долгов перед налоговой, и, судя по всему, несмотря на штрафные меры, она выплачивать эту сумму не торопится.

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