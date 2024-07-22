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В Microsoft раскрыли последствия глобального сбоя по всему миру
22.07.2024 05:35 Алина Груднева

В Microsoft раскрыли последствия глобального сбоя по всему миру

Из-за глобального технического сбоя по всему миру пострадали 8,5 миллиона устройств.

О последствиях рассказали в Microsoft.

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"Хотя обновления ПО могут время от времени вызывать сбои, настолько масштабные инциденты, как с CrowdStrike, происходят нечасто. По нашим оценкам, обновление CrowdStrike затронуло 8,5 миллиона устройств с Windows, или менее одного процента всех компьютеров с Windows", — пояснили в корпорации.

Уточняется, что из-за неудачного обновления ПО компании CrowdStrike, которое привело к сбою 19 июля, были серьезные экономические и социальные последствия.

"Это показывает, что CrowdStrike пользуются организации, предоставляющие крайне важные услуги", - добавили Microsoft.

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