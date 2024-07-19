



За масштабным сбоем по всему миру стоит CrowdStrike, - СМИ

За масштабным сбоем в работе серверов по всему миру стоит недавнее неудачное обновление программного обеспечения Falcon компании CrowdStrike.



Проблема затронула все продукти Microsoft.



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Компания, работающая в сфере информационной безопасности, ситуацию пока что не прокомментировала. CrowdStrike, стоимость которой оценивается в 80 миллиардов долларов, была основана в 2011 году. Компания разработала облачную платформу для обнаружения и предотвращения угроз в режиме реального времени.



CrowdStrike использует технологию Threat Graph — мощный аналитический механизм, обрабатывающий миллиарды данных в день. Это позволяет компании быстро выявлять новые угрозы и обеспечивать немедленную защиту клиентов по всему миру.



По всему миру произошли серьезные сбои в работе банков, экстренных и почтовых служб, авиакомпаний, СМИ.



По данным CNN, из-за сбоя в работе облачной платформы для хранения данных Microsoft Azure отмены как минимум 130 и задержаны более 200 рейсов американских авиакомпаний.