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Заморожены запуски Falcon 9
12.07.2024 20:40 Алина Груднева

Заморожены запуски Falcon 9

Американский авиарегулятор принял решение приостановить запуск ракет Falcon 9 авиакомпании Илона Маска SpaceX.

Соответствующее заявление было сделано в пятницу, 12 июля.

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Такое решение авиарегулятор принял после серии серии неудачи, которая произошла в ночь на 12 июля. 

Ракета без экипажа несла 20 спутников Starlink. По словам Илона Маска, двигатель в верхней части Falcon 9 вышел из строя. Причина не установлена. 

В тексте распоряжении американского регулятора указывается на необходимость провести тщательное расследование такой редкой поломки.

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