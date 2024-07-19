



За несколько дней до Олимпиады: второе нападение во Франции за два дня

Во Франции за несколько дней до Олимпийских игр за два дня уже совершено два нападения.



Полиция задержала 19 июля мужчину, который пытался зарезать таксиста.



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Нападавший в момент атаки выражал свою поддержку террористической организации ХАМАС. Подозреваемый остановил такси, размахивая пистолетом. Это произошло в городе Ле-Ман. Он потребовал от таксиста отвезти его в изолированное место недалеко от коммуны Ла Ферте-Бернар. Затем он вытащил водителя из машины, связал его и ударил по шее ножом.



Водителю удалось добраться до дома одного их местных жителей. К счастью, он выжил. Нападавший был арестован к западу от Парижа.



Что примечательно, буквально накануне в Париже было совершено похожее нападение. Мужчина атаковал с ножом полицейского.