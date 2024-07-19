



На ростовской АЭС произошел выброс радиации, - СМИ

На ростовской атомной электростанции произошла авария и выброс радиации.



Об этом сообщают блогеры в социальных сетях.



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Информация требует подтверждения. Власти ситуацию пока что не прокомментировали.



"Аварийный сброс радиоактивной воды на ростовской АЭС еще не локализован, кроме того идет постоянная утечка радиации. Радиоактивный фон в Ростове по россказням Россатома в норме, на самом деле он уже в 75 раз превысил норму", - пишет блогер Serg Volin.