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В РФ опровергли слухи о радиационной аварии на АЭС
19.07.2024 12:37 Алина Груднева

В РФ опровергли слухи о радиационной аварии на АЭС

"Росэнергоатом" официально опроверг информацию о радиационной аварии на Ростовской атомной электростанции.

Уточняется, будто эта новость является фейком.

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"Ростовская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме", - сказано в заявлении.

По данным "Росэнергоатома", блоки работают в штатном режиме.

Ранее в ряде пабликов появилась информация, что аварийный сброс радиоактивной воды на ростовской АЭС не локализован, идет постоянная утечка радиации. 

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