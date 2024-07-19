В РФ опровергли слухи о радиационной аварии на АЭС
"Росэнергоатом" официально опроверг информацию о радиационной аварии на Ростовской атомной электростанции.
Уточняется, будто эта новость является фейком.
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"Ростовская АЭС работает штатно, радиационный фон в норме", - сказано в заявлении.
По данным "Росэнергоатома", блоки работают в штатном режиме.
Ранее в ряде пабликов появилась информация, что аварийный сброс радиоактивной воды на ростовской АЭС не локализован, идет постоянная утечка радиации.