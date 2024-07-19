



Трамп снова обещает построить в США "Железный купол"

Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп снова обещает создать для Соединенных Штатов систему противоракетной обороны "Железный купол", подобную той, что есть у Израиля.



"У Израиля есть "Железный купол". У них есть система противоракетной обороны. Триста сорок две ракеты были выпущены по Израилю, и только одна немного пробилась", - говорит Трамп в своей почти полуторачасовой речи на Республиканском национальном съезде, ссылаясь на апрельскую ракетную атаку Ирана на Израиль.



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"Почему у других стран это есть, а у нас нет? Нет, мы построим "Железный купол" над нашей страной и будем уверены, что ничто не сможет навредить нашему народу", - говорит он.



Неясно, какую угрозу Трамп пытается предотвратить, поскольку "Железный купол" способен перехватывать только ракеты малой дальности - это не та опасность, с которой США когда-либо сталкивались на своих границах.

