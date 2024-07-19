



Трамп: при мне не было бы войн в Украине и Газе, а Иран был разорен

Бывший президент Дональд Трамп в своей речи на Республиканском национальном съезде, где он принял номинацию на пост президента от своей партии, повторил свое заявление о том, что нападение ХАМАСа на Израиль 7 октября не произошло бы, если бы он был президентом.



"Я положу конец каждому международному кризису, который создала нынешняя администрация, включая ужасную войну России с Украиной - которой никогда бы не случилось, если бы я был президентом. И войну, вызванную нападением на Израиль, которой никогда бы не случилось, если бы я был президентом", - говорит Трамп.



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"Иран был разорен. У Ирана не было денег. Теперь у Ирана есть 250 миллиардов долларов. Они заработали все это за последние два с половиной года", - добавляет он, говоря, что администрация Байдена предоставила Тегерану облегчение санкций.



"Я сказал Китаю и другим странам, что если вы будете покупать у Ирана, то мы не позволим вам вести бизнес в этой стране".



Он повторяет свое утверждение о том, что Иран был на пороге заключения новой сделки по более жесткому ограничению своей ядерной программы до того, как Трамп проиграл выборы 2020 года.



"Иран собирался заключить с нами сделку, а потом мы получили этот ужасный, ужасный результат", - говорит бывший президент, повторяя свое ложное утверждение о том, что выборы у него украли.



"Теперь Иран очень близок к тому, чтобы получить ядерное оружие, чего никогда бы не случилось".

