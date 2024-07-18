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Демократы перенесли голосование за выдвижение кандидатуры Байдена
18.07.2024 19:41 Алина Груднева

Демократы перенесли голосование за выдвижение кандидатуры Байдена

Члены Демократической партии перенесли выдвижение Джо Байдена в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.

Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.

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Уточняется, что онлайн-голосование должно было состояться на следующей неделе. Ожидается, что демократы проведут его в первую неделю августа.

Ранее стало известно, что Байден заразился коронавирусом. По данным Белого дома, он находится в изоляции.

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