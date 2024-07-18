



Демократы перенесли голосование за выдвижение кандидатуры Байдена

Члены Демократической партии перенесли выдвижение Джо Байдена в качестве кандидата на предстоящих президентских выборах.



Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на источники.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Уточняется, что онлайн-голосование должно было состояться на следующей неделе. Ожидается, что демократы проведут его в первую неделю августа.



Ранее стало известно, что Байден заразился коронавирусом. По данным Белого дома, он находится в изоляции.