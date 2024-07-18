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Летевший в США самолет совершил экстренную посадку в РФ
18.07.2024 20:28 Алина Груднева

Летевший в США самолет совершил экстренную посадку в РФ

Летевший из Индии в Сан-Франциско самолет авиакомпании Air India запросил разрешение на экстренную посадку в российском Красноярске.

По данным российских СМИ, это произошло из-за того, что в багажном отсеке сработал датчик дыма.

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Датчик сработал через шесть часов после взлета. В итоге, капитан принял решение совершить незапланированную посадку для проверки.

Позже в Росавиации сообщили, что в ходе осмотра на борту самолета признаков пожара или задымления не обнаружили.

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