



Летевший в США самолет совершил экстренную посадку в РФ

Летевший из Индии в Сан-Франциско самолет авиакомпании Air India запросил разрешение на экстренную посадку в российском Красноярске.



По данным российских СМИ, это произошло из-за того, что в багажном отсеке сработал датчик дыма.



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Датчик сработал через шесть часов после взлета. В итоге, капитан принял решение совершить незапланированную посадку для проверки.



Позже в Росавиации сообщили, что в ходе осмотра на борту самолета признаков пожара или задымления не обнаружили.