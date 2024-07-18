



Премьер Грузии уверен: отношения с ЕС улучшатся

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе уверен, что отношения его страны с Евросоюзом наладятся.



По данным "Новости-Грузия", такое заявление он сделал по итогам саммита Европейского политического сообщества.



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Кобахидзе считает, что отношения, испорченные из-за принятия пророссийского закона об "иноагентах" наладятся, когда завершится война в Украине, а в регионе "успокоится ситуация".



"Мое общее впечатление таково, что как только в регионе глобально изменится и успокоится ситуация, отношение к Грузии существенно изменится. Мы очень надеемся, что максимум через год война в Украине завершится, соответственно, успокоится ситуация в регионе, и это положительно отразится в целом на политической обстановке в нашем регионе и отношении к Грузии", – отметил он.