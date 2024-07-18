



The Economist: Запасы советского оружия в России подходят к концу

"Если ничего не изменится, до конца этого года российским войскам, возможно, придется изменить свою позицию на более оборонительную. Это может стать очевидным еще до конца лета. Ожидается, что интерес путина к соглашению о временном прекращении огня возрастет".



Сейчас вопрос заключается не столько в том, сможет ли Украина удержаться в бою, сколько в том, как долго россия сможет поддерживать нынешний темп операций.



"Ключевой вопрос не в людях. Россия, похоже, может продолжать находить еще 25 000 или около того солдат каждый месяц.. Проблема в том, что советские запасы техники не безграничны, старой системы поставок вооружений уже нет", - говорится в материале издания The Economist.



И знаете что? Харьков был главным производителем башен для танков.

