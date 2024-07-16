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Украина и Чехия построят патронный завод, а также будут производить винтовки
16.07.2024 18:02 MIGnews.com

Украина и Чехия построят патронный завод, а также будут производить винтовки

Представители правительств Украины и Чешской республики подписали несколько соглашений в сфере оборонной промышленности. В Украине будет построен патронный завод, а также будут производиться чешские винтовки.


Соглашения были подписаны в рамках визита украинской делегации во главе с премьером Денисом Шмыгалем в Чехию. Подробности Шмыгаль рассказал на пресс-конференции c чешским премьером Петром Фиалой. 

Первое соглашение подписано между чешской Sellier & Bellot и "Укроборонсервисом", оно предусматривает строительство нового патронного завода в Украине. Второе соглашение касается производства в Украине штурмовых винтовок компании Colt CZ Group. Документ подписали чешская Česká zbrojovka и одна украинская компания, название которой по соображениям безопасности премьер не назвал. 

Среди других обсуждаемых между странами проектов — совместное производство боеприпасов в Чехии или в безопасных местах в Украине, а также совместный ремонт вертолетов Ми.

 

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