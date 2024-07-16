



Украина и Чехия построят патронный завод, а также будут производить винтовки

Представители правительств Украины и Чешской республики подписали несколько соглашений в сфере оборонной промышленности. В Украине будет построен патронный завод, а также будут производиться чешские винтовки.

Přivítal jsem v Praze ukrajinského premiéra @Denys_Shmyhal na společném jednání vlád Česka a Ukrajiny.



Vedle obranné spolupráce jsme řešili energetiku, český export a další zapojení českých firem v obnově Ukrajiny. pic.twitter.com/o2cxq5lPas — Petr Fiala (@P_Fiala) July 16, 2024

Соглашения были подписаны в рамках визита украинской делегации во главе с премьером Денисом Шмыгалем в Чехию. Подробности Шмыгаль рассказал на пресс-конференции c чешским премьером Петром Фиалой.Первое соглашение подписано между чешской Sellier & Bellot и "Укроборонсервисом", оно предусматривает строительство нового патронного завода в Украине. Второе соглашение касается производства в Украине штурмовых винтовок компании Colt CZ Group. Документ подписали чешская Česká zbrojovka и одна украинская компания, название которой по соображениям безопасности премьер не назвал.Среди других обсуждаемых между странами проектов — совместное производство боеприпасов в Чехии или в безопасных местах в Украине, а также совместный ремонт вертолетов Ми.