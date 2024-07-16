



48 часов после покушения: ФБР не может определить мотивы стрелка



Спустя почти 48 часов после стрельбы на митинге Трампа следователи поражаются отсутствию зацепок о возможных мотивах нападения Томаса Мэтью Крукса.



Даже после успешного взлома его телефона и компьютера, изучения истории поиска и спальни, а также опроса его семьи и друзей, агенты все еще не нашли доказательств, которые указывали бы на политический или идеологический мотив, сообщили CNN источники в правоохранительных органах.



Вместо этого найденные улики свидетельствуют о типичной деятельности в Интернете, включая интерес к компьютерному кодированию и играм, и это вызывает новые вопросы.



ФБР получило доступ к телефону Томаса Мэтью Крукса, стрелявшего на митинге Трампа. Следователи также провели “около 100 интервью с сотрудниками правоохранительных органов, посетителями мероприятия и другими свидетелями”. Власти ранее заявили, что считают, что Крукс действовал в одиночку, и пока не смогли определить его мотив.



