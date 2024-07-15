



Украинцев будет 15,3 млн – прогнозирует ООН

Согласно новому пересмотру прогнозов народонаселения мира на 2024 год, население Украины значительно сократится к концу века. По данным ООН, по состоянию на 1 января 2024 года население Украины составляло 37 миллионов 441 тысячу человек.



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ООН предполагает, что до 2026 года население Украины будет расти и достигнет 39,7 миллиона, но после этого начнет ежегодно уменьшаться. Прогнозируется, что в 2050 году население Украины будет составлять 32 миллиона 165 тысяч человек, в 2069 году - 25,1 миллиона, в 2091 году - 17,7 миллиона, а к 2100 году может снизиться до 15,3 миллиона.



В то же время население Земли, по прогнозам ООН, достигнет своего максимума в этом веке в 2084 году и составит 10,3 миллиарда человек.



Эти прогнозы подчеркивают важность демографических тенденций для Украины, которая стоит перед значительными вызовами, среди которых и сфера народонаселения.