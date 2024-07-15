



ЧФ РФ "сваливает из нашего Крыма", – ВМС Украины

Российская Федерация вывела из временно оккупированного Крыма все сторожевые корабли своего Черноморского флота. В понедельник, 15 июля, выходил последний. Такую новость сообщил спикер ВМС ВС Украины Дмитрий Плетенчук.



"Последний сторожевой корабль ЧФ РФ прямо сейчас сваливает из нашего Крыма. Запомните этот день", – написал он на своей странице в соцсети Facebook.



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Ранее командующий ВМС Украины вице-адмирал Алексей Неежпапа заявлял, что Черноморский флот РФ был вынужден перебазировать почти все свои боеспособные корабли из оккупированного Крыма в другие места из-за постоянных атак на российские суда, а также ударам по объектам флота и другим военным целям в Крыму с использованием ракет Storm Shadow и ATACM, которые наносила и наносит украинская армия.



Так, на сегодня Украина, которая не имеет своего морского флота, уничтожила или повредила 27 военных кораблей ЧФ РФ, в том числе пять были ликвидированы в результате подрыва на морских минах.