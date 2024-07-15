



Чехи рекомендуют Израилю увеличить поддержку Украины

Посол Чехии в Израиле Вероника Кучунова-Смигулова заявила на днях во врем неформальной встречи с израильскими журналистами: “Если Израиль хочет улучшить свои отношения с Европой, единственный путь для этого - увеличить поддержку Украины.”



Кучунова-Смигулова пояснила свою позицию: “Европейская политика сосредоточена сейчас на Украине процентов на

восемьдесят. При этом многие европейцы - не только чехи, но и представители мейнстрима, склоняющиеся к поддержке Израиля, считают, что Израиль вообще не думает об Украине. Когда Израиль подвергся атаке, он акцентировал на этом всеобщее внимание и подчеркнул свое право на самозащиту. Однако Израиль не высказался в подобном ключе в отношении нападения России на Украину. “



Говоря о возможных изменениях европейской политики в связи с избранием нового главы Внешнеполитического ведомства ЕС, посол Чехии подчеркнула, что Кая Каллас, бывший премьер Эстонии и предполагаемый новый шеф европейской внешней политики (для утверждения в должности она должна получить поддержку Европейского парламента) будет вести иную политику в отношении Израиля, чем уходящий с должности Жозеп Боррель. «Изменения внешней политики Европы будут, и они будут

позитивными для Израиля, - отметила чешский посол. - Несмотря на то, что аппарат остается прежним, на политическом уровне возобладают реалистические тенденции.”



Виктория Мартынова



Фото: Евгений Брестовицкий