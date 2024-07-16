



Хуситы взорвали нефтяной танкер “CHIOS Lion”

Йеменские хуситы опубликовали момент атаки и взрыва на нефтяном танкере “CHIOS Lion”.



Судно было атаковано вчера йеменскими вооруженными силами с помощью военного катера в Красном море из-за того, что компания, владеющая им, нарушила решение о запрете входа в порты Израиля.

