Хуситы взорвали нефтяной танкер “CHIOS Lion”
Йеменские хуситы опубликовали момент атаки и взрыва на нефтяном танкере “CHIOS Lion”.
Судно было атаковано вчера йеменскими вооруженными силами с помощью военного катера в Красном море из-за того, что компания, владеющая им, нарушила решение о запрете входа в порты Израиля.
🎞 مشاهد لعملية استهداف سفينة "CHIOS Lion" النفطية التي استهدفتها القوات المسلحة اليمنية يوم أمس بزورق مسير في البحر الأحمر لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظر الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة pic.twitter.com/cLSlogazVv— ولاء الاصبحي (@GhfraaaanA) July 16, 2024