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Хуситы взорвали нефтяной танкер “CHIOS Lion”
16.07.2024 20:13 MIGnews.com

Хуситы взорвали нефтяной танкер “CHIOS Lion”

Йеменские хуситы опубликовали момент атаки и взрыва на нефтяном танкере “CHIOS Lion”.

Судно было атаковано вчера йеменскими вооруженными силами с помощью военного катера в Красном море из-за того, что компания, владеющая им, нарушила решение о запрете входа в порты Израиля.




 

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