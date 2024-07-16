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Демократы хотят выдвинуть кандидатуру Байдена досрочно, чтобы подавить “бунт"
16.07.2024 21:09 MIGnews.com

Демократы хотят выдвинуть кандидатуру Байдена досрочно, чтобы подавить “бунт"

Издание Axios сообщает о том, что Демократическая партия США хочет выдвинуть Байдена в президенты досрочно. Это хотят сделать для того, чтобы подавить "бунт" несогласных внутри партии.

По информации издания, Национальный комитет Демократической партии США хочет досрочно провести онлайн-голосование по выдвижению действующего главы Белого дома Джо Байдена в качестве кандидата в президенты перед официальным съездом. Это может произойти в июле или начале августа. 

 

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