



Саутгейт подал в отставку после поражения Англии в финале Евро-2024

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подал в отставку через два дня после поражения от Испании в финале чемпионата Европы 2024 года.



В воскресенье "Три льва" проиграли в Берлине со счетом 1:2 - это их второе подряд поражение в финале Евро, после того как три года назад на "Уэмбли" Италия проиграла по пенальти.



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Под руководством 53-летнего Саутгейта Англия провела 102 игры за восемь лет. Его контракт истекал в конце этого года.



"Для меня, как истинному англичанина, было честью всей жизни играть за Англию и управлять Англией", - сказал Саутгейт.

"Это значило для меня все, и я отдал этому все. Но пришло время перемен и новой главы".



Исполнительный директор Футбольной ассоциации Марк Буллингем заявил, что процесс назначения преемника Саутгейта уже начался, и "мы стремимся как можно скорее утвердить нашего нового менеджера".



Он добавил, что у ФА "есть временное решение, если оно необходимо", и он не будет комментировать процесс дальше, пока не будет назначен новый руководитель.



Следующий матч Англии состоится против Ирландии в Лиге наций 7 сентября.



Спортивный редактор BBC Дэн Роан сказал, что источники в ФА предположили, что они "вряд ли ограничат процесс отбора только английскими менеджерами".



Тренер юношей до 21 года Ли Карсли может быть кандидатом на временное решение.



Тренер "Ньюкасла" Эдди Хоу, бывший тренер "Брайтона" и "Челси" Грэм Поттер и экс-менеджер "Челси" и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино входят в число первых фаворитов. Также ходят слухи вокруг бывшего тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и "Баварии" Томаса Тухеля, которые покинули свои клубы в конце прошлого сезона.

