Саутгейт подал в отставку после поражения Англии в финале Евро-2024
Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт подал в отставку через два дня после поражения от Испании в финале чемпионата Европы 2024 года.
В воскресенье "Три льва" проиграли в Берлине со счетом 1:2 - это их второе подряд поражение в финале Евро, после того как три года назад на "Уэмбли" Италия проиграла по пенальти.
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Под руководством 53-летнего Саутгейта Англия провела 102 игры за восемь лет. Его контракт истекал в конце этого года.
"Для меня, как истинному англичанина, было честью всей жизни играть за Англию и управлять Англией", - сказал Саутгейт.
"Это значило для меня все, и я отдал этому все. Но пришло время перемен и новой главы".
Исполнительный директор Футбольной ассоциации Марк Буллингем заявил, что процесс назначения преемника Саутгейта уже начался, и "мы стремимся как можно скорее утвердить нашего нового менеджера".
Он добавил, что у ФА "есть временное решение, если оно необходимо", и он не будет комментировать процесс дальше, пока не будет назначен новый руководитель.
Следующий матч Англии состоится против Ирландии в Лиге наций 7 сентября.
Спортивный редактор BBC Дэн Роан сказал, что источники в ФА предположили, что они "вряд ли ограничат процесс отбора только английскими менеджерами".
Тренер юношей до 21 года Ли Карсли может быть кандидатом на временное решение.
Тренер "Ньюкасла" Эдди Хоу, бывший тренер "Брайтона" и "Челси" Грэм Поттер и экс-менеджер "Челси" и "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино входят в число первых фаворитов. Также ходят слухи вокруг бывшего тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа и "Баварии" Томаса Тухеля, которые покинули свои клубы в конце прошлого сезона.