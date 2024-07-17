



Самый редкий в мире кит выбросился на пляж в Новой Зеландии

Кит, найденный мертвым на пляже в Новой Зеландии был идентифицирован учеными как лопатозубый кит - вид настолько редкий, что его никогда не видели живым.



Пятиметровое клюворылое существо было идентифицировано по окраске, форме черепа, клюва и зубов.



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Останки были помещены в холодильную камеру на время проведения анализа ДНК. Эксперты говорят, что до окончательной идентификации может пройти несколько недель.



Поскольку найдено так мало экземпляров и не было ни одной встречи вживую, о лопатозубом ките известно очень мало.



По словам исследователей, обнаружение туши может помочь им получить новую важную информацию об этом виде.



Официальный представитель Департамента охраны природы Гейб Дэвис в своем заявлении отметил, что лопатозубые киты - один из наименее известных видов крупных млекопитающих: во всем мире было зарегистрировано всего шесть экземпляров.

"С научной и природоохранной точки зрения это огромная находка", - добавил он.



В департаменте заявили, что, поскольку особь умерла совсем недавно, она может стать первым китом этого вида, который будет препарирован.

