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Самый редкий в мире кит выбросился на пляж в Новой Зеландии
17.07.2024 00:30 MIGnews.com

Самый редкий в мире кит выбросился на пляж в Новой Зеландии

Кит, найденный мертвым на пляже в Новой Зеландии был идентифицирован учеными как лопатозубый кит - вид настолько редкий, что его никогда не видели живым.

Пятиметровое клюворылое существо было идентифицировано по окраске, форме черепа, клюва и зубов.

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Останки были помещены в холодильную камеру на время проведения анализа ДНК. Эксперты говорят, что до окончательной идентификации может пройти несколько недель.

Поскольку найдено так мало экземпляров и не было ни одной встречи вживую, о лопатозубом ките известно очень мало.

По словам исследователей, обнаружение туши может помочь им получить новую важную информацию об этом виде.

Официальный представитель Департамента охраны природы Гейб Дэвис в своем заявлении отметил, что лопатозубые киты - один из наименее известных видов крупных млекопитающих: во всем мире было зарегистрировано всего шесть экземпляров.
"С научной и природоохранной точки зрения это огромная находка", - добавил он.

В департаменте заявили, что, поскольку особь умерла совсем недавно, она может стать первым китом этого вида, который будет препарирован.
 

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