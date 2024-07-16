



Кандидат в вице-президенты США: Британия - исламистское государство



Дж. Д. Вэнс, номинированный 15 июля кандидатом в вице-президенты от Республиканской партии, назвал Великобританию при новом лейбористском правительстве первой в мире “истинно исламистской страной”, обладающей ядерным оружием.



Выступая за несколько дней до того, как Трамп утвердил его кандидатуру на пост вице-президента, Вэнс, сенатор от Огайо, сказал на Национальной конференции консерватизма: “Недавно я разговаривал с другом, и мы говорили о том, что одной из главных опасностей в мире, конечно же, является распространение ядерного оружия, хотя администрация Байдена не заботится об этом.



И я заговорил о том, какая первая по-настоящему исламистская страна получит ядерное оружие, и мы подумали, что, возможно, это Иран, возможно, Пакистан уже считается, а потом мы вроде как окончательно решили, что, возможно, это Великобритания, поскольку лейбористы только что пришли к власти”.







