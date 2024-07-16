



Джей Ди Вэнсу запрещено посещать Россию, несмотря на антиукраинскую позицию

Кандидату в вице-президенты Дональда Трампа, сенатору Джей Ди Вэнсу из Огайо, запрещено посещать Россию, несмотря на его антиукраинскую позицию.



В мае 2023 года Министерство иностранных дел России запретило сенатору въезд в страну, несмотря на его решительное несогласие с поддержкой Украины со стороны США. "Мне абсолютно все равно, что будет с Украиной в том или ином случае", - сказал он в подкаст-интервью в 2022 году. В мае Вэнс оказался в числе почти 50 членов Конгресса, добавленных к длинному списку законодателей, которым запрещен въезд в Россию в ответ на американские санкции, введенные против Москвы.



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"В ответ на регулярно вводимые администрацией Байдена антироссийские санкции, призванные, по замыслу Вашингтона, нанести максимальный ущерб России, лично затронув чиновников и рядовых граждан нашей страны, в качестве ответной меры закрывается въезд в Российскую Федерацию для 500 американцев", - говорилось тогда в заявлении МИД России.



МИД добавил: "Вашингтону пора усвоить, что ни одно враждебное нападение на Россию не останется без жесткого ответа".

Неясно, почему именно Вэнс стал мишенью для России в мае, однако 23 февраля 2022 года, за день до начала полномасштабного вторжения России в Украину, Вэнс опубликовал заявление, в котором назвал Путина "злым человеком" и одновременно раскритиковал украинское правительство как "коррумпированное".

